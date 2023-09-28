В Орловской области с ребенком, сбежавшим из детского сада, произошел несчастный случай

В Орле воспитанник детского сада сбежал из группы и попал под машину. Об этом сообщает телеканал «Первый областной» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Инцидент произошел 28 сентября в Северном районе города трехлетний мальчик сам покинул детский сад №31 и попытался перейти оживленную проезжую часть, но попал под колеса большегруза.

«Малолетний пешеход, перебегая дорогу слева направо по ходу движения натолкнулся на элемент кузова транспортного средства, в результате чего упал на дорогу и получил повреждения. Пострадавшего забрала «скорая» и доставила его в больницу», — рассказала инспектор полиции Инна Казимирова.

По информации СМИ, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и рассеченную рану затылочной части головы.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что ведомство проведет проверку детского сада, из которого ушел ребенок.

Ранее в Екатеринбурге воспитатели детского сада не заметили пропажу двухлетнего ребенка.