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Туристке в Турции грозит тюрьма за кражу древних камней

LADBible: в Турции туристке из Бельгии грозит тюрьма за кражу камней из древнего города

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Sky News/Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

В Турции туристке из Бельгии грозит тюрьма за кражу камней, пишет LADBible.

Ким Мергитс была обвинена в краже археологических артефактов после того, как взяла с собой три камня из города Манавгат на востоке Турции. Туристку вместе с ними задержали в аэропорту, когда досматривали ее багаж. Теперь женщине грозит крупный штраф или тюремное заключение.

Бельгийка рассказала, что не подозревала об исторической значимости этих камней и хотела забрать их домой, чтобы поместить в аквариум. О том, что камни находятся под защитой турецкого закона о защите культурных и природных ценностей, она узнала только от сотрудников таможни.

На данный момент Ким находится под стражей в Турции и ждет решения суда. Ее подозревают в контрабанде.

«Мы понимаем, что допустили ошибку, но я не заслуживаю такого строгого наказания», — рассказала Ким.

Ранее турист из Франции попытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм гальки.

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