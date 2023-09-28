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Россиянам рассказали, какие сигареты вызывают более сильную зависимость

Пульмонолог Гамбарян: электронные сигареты вызывают более сильную зависимость

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Shutterstock

Электронные сигареты и вейпы вызывают более сильную зависимость у людей, несмотря на то, что их считают менее вредными в сравнении с обычными сигаретами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян.

По ее словам, в заменителях табачных изделий может содержаться в два раза больше токсичного вещества. Она добавила, что синтетический никотин, содержащийся в электронных сигаретах, быстрее проникает в организм и достигает головного мозга. Именно это и ускоряет развитие зависимости, уточнила Гамбарян.

«Здесь содержится очень большое количество никотина. Есть закон, запрещающий вводить никотина больше 20 миллиграмм на миллилитр, но это не контролируется. Очень многие производители даже не пишут количество никотина в табачной продукции. Те же системы нагревания табака скрывают эту информацию. А исследования показывают, что в одном стике никотина в два раза больше, чем в сигарете», — отметила эксперт.

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии до этого выяснили, что электронные сигареты не способствуют распространению курения обычных сигарет и могут ускорить отказ общества от них.

24 сентября стало известно, что поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет России в 2024 году может составить более 824,1 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем предусмотрено на 2023 год, передавала «Москва 24».

Ранее сообщалось, что челябинские подростки украли сигареты на сумму более 400 тыс. рублей.

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