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Врач перечислил продукты, которые помогут сохранить молодость кожи

Врач Арзамасцев: авокадо, рыба и орехи помогут сохранить молодость кожи

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Shutterstock

Для сохранения молодости кожи в свой рацион стоит добавлять продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты, а также витамин E. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Это растительные масла, авокадо, рыба, орехи. Они положительно влияют на состояние кожи, сохраняют ее клеточную структуру», — пояснил эксперт.

По его словам, омега-3 жирные кислоты являются основным элементом, который участвует в построении клеточных мембран. От их состояния зависит устойчивость кожи к различным поражениям при инсоляции и при проживании в городе, пояснил врач.

Помимо этого, молодость кожи помогают обеспечить продукты с витаминами C и D.

«Витамин C ответственен за синтез коллагеновых волокон. Это киви, шиповник, апельсины. Витамин D — это тоже защита кожи. Он содержится в лососе, сардинах, яйцах и молочных продуктах», — заключил Арзамасцев.

В конце августа врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина посоветовала избегать употребления майонеза и колбасы, чтобы продлить молодость.

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