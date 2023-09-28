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Режим ЧС ввели в селе Белгородской области после обстрелов ВСУ

Оперштаб Белгородской области сообщил об обстрелах ВСУ Краснояружского района

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Depositphotos

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Краснояружского района Белгородской области, сообщает пресс-служба оперштаба региона.

В результате обстрелов в селе Староселье ввели режим ЧС. В оперштабе подчеркнули, что жителей населенного пункта отселили еще в прошлом году и в настоящее время там никто не живет.

В оперштабе также опровергли информацию о том, что в Староселье и еще одно село — Теребрено — зашли украинские диверсанты. По данным ведомства, российские пограничники и силовые структуры вступили в бой с диверсантами на линии разграничения. Также, вопреки сообщениям ряда СМИ, в Теребрено не проводилась эвакуация жителей, подчеркнули в оперштабе.

Власти региона попросили жителей сохранять спокойствие.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что украинская ДРГ совершила попытку прорваться в Белгородскую область.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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