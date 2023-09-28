Вирусолог оценил, когда может начаться следующая крупная пандемия

Точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя, сказал «Москве 24» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«В развитии эпидемий и в их прекращении участвует довольно много сложных механизмов, не только иммунитет. Эта пандемия закончилась, но еще будет тянуться «хвост» длиной в несколько лет. Когда может грянуть новая — этого твердо никто сказать не может. Но такие пандемии — редкие события в жизни современного человечества», — отметил эксперт.

По его словам, вакцинация и повторные заражения инфекцией позволят поддерживать иммунитет людей и снизят уровень заболеваемости до минимума. Однако появление новых вариантов может восстановить заразность вируса, предупредил вирусолог. При этом он уточнил, что возбудитель COVID-19, несмотря на то, что он еще размножается, уже не вызовет высокую заразность и значительную волну заболеваемости, похожую на пандемию 2020 года.

«Я думаю, что большого подъема заболеваемости, вызываемой существующими сейчас вариантами коронавируса, уже не будет. Тем не менее COVID-19 еще не исчез, следить за его течением и соблюдать необходимые противоэпидемические меры, включая вакцинацию, необходимо», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что будущие пандемии могут быть вызваны вирусами, которые переходят к человеку от животных. Чтобы подготовиться к таким ситуациям, важно разрабатывать новые научные подходы к созданию эффективных вакцин против инфекций, заключил специалист.

Накануне заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев сообщил, что период без крупных пандемий займет около 30 лет.

Ранее было обнаружено, что заболеваемость молодежи диабетом увеличилась во время пандемии COVID-19.