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Врачи рассказали пожилым людям о способах сохранить здоровье легких осенью

Терапевт Романенко: закаливание и спорт помогут пожилым поддержать здоровье легких

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Depositphotos

Сохранить здоровье легких осенью пожилым людям может помочь правильный образ жизни. В частности, нужно продумать разнообразный рацион питания и оставаться физически активными, отметила в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Достаточное количество витаминов и микроэлементов в рационе будет способствовать улучшению состояния нашей иммунной системы, профилактике заболеваний органов дыхания», – отметила Романенко.

Занятие физкультурой, спортом, ходьба также помогают улучшить работу органов дыхания. Кроме того, можно выполнять дыхательные упражнения.

Не менее полезно для легких заниматься закаливанием. Важно, чтобы такие процедуры были последовательными и систематическими, отметила врач. В качестве примера она привела обливание ног прохладной водой.

Но перед тем, как внедрять закаливание в свою жизнь, важно посоветоваться с врачом – особенно, если до этого ничем подобным человек не занимался, подчеркнула в завершение Романенко.

Напомним, врачи ранее обнаружили, что стареющие иммунные клетки могут спровоцировать развитие опухолей в легких. Хирургическое устранение стареющих иммунных клеток, согласно исследованиям, может замедлить рост опухоли.

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