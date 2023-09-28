ФСБ задержала жителя Севастополя за госизмену

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Севастополе гражданина России, работавшего на военную разведку Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации ФСБ, в прошлом году, уклоняясь от частичной мобилизации, россиянин выехал в одну из стран СНГ, после чего сам обратился к представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины и был завербован.

По данным ФСБ, выполняя задание украинской спецслужбы, мужчина трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Крыму. Собранную информацию он передал в украинскую военную разведку.

Накануне стало известно, что в Крыму в отношении 22-летнего мужчины из Краснодара, желавшего перейти на сторону Украины, возбудили уголовное дело.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.