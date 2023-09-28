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Постпред Крыма прокомментировал атаку на Севастополь

Постпред Крыма Мурадов назвал атаку на штаб в Севастополе военным вызовом

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РИА «Новости»

Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал ракетную атаку украинской стороны на полуостров военным вызовом, передает РИА Новости.

«Удар по штабу Черноморского флота <…> следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки», — заявил он.

Мурадов добавил, что, по его мнению, этот шаг должен быть показательно и сверхсурово наказан, но призвал не торопить события, сказав, что ответ будет дан в нужное время.

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен удар ракетами. Он также рассказал, что «люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью для уничтожения за координацию украинских атак на Крым.

Ранее МИД РФ обвинил США и Британию в координации атаки по Севастополю.

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