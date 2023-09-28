Постпред Крыма прокомментировал атаку на Севастополь

Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал ракетную атаку украинской стороны на полуостров военным вызовом, передает РИА Новости.

«Удар по штабу Черноморского флота <…> следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки», — заявил он.

Мурадов добавил, что, по его мнению, этот шаг должен быть показательно и сверхсурово наказан, но призвал не торопить события, сказав, что ответ будет дан в нужное время.

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен удар ракетами. Он также рассказал, что «люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью для уничтожения за координацию украинских атак на Крым.

Ранее МИД РФ обвинил США и Британию в координации атаки по Севастополю.