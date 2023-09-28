Власти Харьковской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Синегубов уточнил, что объект находился в селе Кругляковка Купянского района.

По словам главы региона, в селе Малая Шапковка Купянского района были повреждены газопровод и хозяйственное сооружение, также произошел пожар на открытой территории.

Кроме того, по словам Синегубова, в городе Волчанске в Чугуевском районе были повреждены здания гражданского предприятия.

13 сентября глава военно-гражданской администрации Одесской области Олег Кипер писал о повреждениях припортовой инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

В ночь на 13 сентября сообщалось и о взрывах в украинском городе Сумы. В Сумской и Одесской областях объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.