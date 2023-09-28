Пожар после взрыва на складе в Ташкенте локализован

По информации, представленной узбекским порталом NOVA24, пожар на складе в Ташкенте не оказал влияния на работу столичного аэропорта, который находится в этом районе.

В настоящее время продолжается тушение пожара, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее МВД Узбекистана сообщило в своем Telegram-канале, что пожар возник из-за удара молнии на складе компании «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента. Одновременно МЧС опровергло появившуюся информацию в социальных сетях о возможном падении самолета.

Представители Минздрава сообщили, что оказывается помощь пострадавшим и подтвердили отсутствие серьезных травм.

Минздрав Узбекистана заявил, что при взрыве на складе в Ташкенте есть пострадавшие. Очевидцы говорят, что большое количество машин скорой помощи прибыло на место. Они отвозят раненых в больницы.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной взрыва на складе могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей. По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.