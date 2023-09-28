Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар после взрыва на складе в Ташкенте локализован

МЧС сообщила, что в Ташкенте локализован пожар после взрыва на складе

По информации, представленной узбекским порталом NOVA24, пожар на складе в Ташкенте не оказал влияния на работу столичного аэропорта, который находится в этом районе.

В настоящее время продолжается тушение пожара, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее МВД Узбекистана сообщило в своем Telegram-канале, что пожар возник из-за удара молнии на складе компании «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента. Одновременно МЧС опровергло появившуюся информацию в социальных сетях о возможном падении самолета.

Представители Минздрава сообщили, что оказывается помощь пострадавшим и подтвердили отсутствие серьезных травм.

Минздрав Узбекистана заявил, что при взрыве на складе в Ташкенте есть пострадавшие. Очевидцы говорят, что большое количество машин скорой помощи прибыло на место. Они отвозят раненых в больницы.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной взрыва на складе могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей. По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях