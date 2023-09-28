При взрыве на складе в Ташкенте есть пострадавшие

При взрыве на складе в столице Узбекистана Ташкенте есть пострадавшие, они доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Узбекистана.

Как рассказали в министерстве, в 2:43 (00:43 мск) на одном из складов в Дахе Сергелийского района Ташкента в результате сильной вспышки произошел пожар.

«Пострадавшие в результате этого пожара были доставлены в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи и его Ташкентский областной филиал», — уточнили в Минздраве.

Там подчеркнули, что пока среди них нет пострадавших с тяжелыми повреждениями. Медики также оказывают помощь пострадавшим на месте пожара и в домах вблизи ЧП.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной взрыва на складе могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей. По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось.

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