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На Кубани школьник воткнул нож-бабочку под ухо более старшему ученику

На Кубани подростку воткнули нож-бабочку под ухо на территории школы

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ЧП Краснодар' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Краснодар

На Кубани 13-летний мальчик воткнул нож-бабочку под ухо 16-летнему подростку на территории школы. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Краснодар».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в станице Тбилисской на территории школы №7. Между 13- и 16-летним школьниками произошел конфликт, причины которого не уточняются.

По словам матери пострадавшего, 13-летний школьник достал нож-бабочку и ударил им подростка в область под ухом. По факту произошедшего было написано заявление в правоохранительные органы.

На текущий момент напавший на подростка школьник продолжает посещать занятия. Руководство учебного заведения никак не отреагировало на произошедшее, рассказала мать пострадавшего.

Ранее под Архангельском вооруженный подросток потребовал у 11-летнего мальчика вейп или деньги.

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