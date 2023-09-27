На Кубани школьник воткнул нож-бабочку под ухо более старшему ученику

На Кубани 13-летний мальчик воткнул нож-бабочку под ухо 16-летнему подростку на территории школы. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Краснодар».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в станице Тбилисской на территории школы №7. Между 13- и 16-летним школьниками произошел конфликт, причины которого не уточняются.

По словам матери пострадавшего, 13-летний школьник достал нож-бабочку и ударил им подростка в область под ухом. По факту произошедшего было написано заявление в правоохранительные органы.

На текущий момент напавший на подростка школьник продолжает посещать занятия. Руководство учебного заведения никак не отреагировало на произошедшее, рассказала мать пострадавшего.

Ранее под Архангельском вооруженный подросток потребовал у 11-летнего мальчика вейп или деньги.