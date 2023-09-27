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Тверской суд Москвы вынес приговор Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади

Суд приговорил к пяти годам колонии Крисевича за стрельбу на Красной площади

Тверской суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за стрельбу на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Крисевича виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в сообщении.

В октябре прошлого года в пресс-службе Тверского суда Москвы заявляли, что прокурор запросил пять лет колонии для художника-акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу холостыми патронами на Красной площади в ходе своего перформанса.

В июне 2021 года художник-акционист пришел на Красную площадь, дважды выстрелил в воздух, а затем попытался инсценировать попытку самоубийства. Впоследствии он был задержан на двое суток, а затем в отношении Крисевича возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее сообщалось, что россиянину выстрелили в лицо из-за парковочного места.

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