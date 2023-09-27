Ростовчанин, покалеченный в больнице, отсудил компенсацию

В Ростове-на-Дону Октябрьский районный суд обязал городскую больницу №8 выплатить 66-летнему пациенту компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Пенсионер с этим решением не согласен и планирует его обжаловать, сообщает kp.ru.

Как рассказал ростовчанин Владимир Антипов, в июне 2022 года он поступил в больницу с ишемическим обострением болезни сердца. В какой-то момент, по словам мужчины, он находился в предобморочном состоянии, и медсестра, чтобы привести мужчину в чувства, попыталась дать ему понюхать нашатырный спирт.

«Медсестра стала открывать флакон и тут нечаянно струя прыснула мне в левый глаз», — пояснил мужчина.

После этого пострадавшего с химическим ожогом глаза транспортировали в другую больницу. Мужчину положили в реанимацию, где врачи диагностировали ему отслойку и разрыв сетчатки. Медики пытались спасти глаз пациента, но это не удалось, и пенсионер полностью ослеп на левый глаз.

После этого мужчина подал в суд с требованием взыскать с первого медучреждения 5 млн рублей. Суд удовлетворил требования ростовчанина частично, обязав больницу выплатить компенсацию в 700 тыс. рублей. Потерпевший заявил, что планирует обжаловать это решение в областном суде Ростова.

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