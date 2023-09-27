Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Навального* на год отправили в единое помещение камерного типа

Навальный сообщил, что его на 12 месяцев отправили в ЕПКТ

close
100%
Пресс-служба Мосгорсуда

Политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал он.

Навальный добавил, что ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Он отметил, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

26 сентября суд подтвердил законность приговора Алексея Навального по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора.

По словам адвокатов, осужденный останется в заключении до декабря 2038 года. Ранее приговор осудили ЕС, США и Британия, а американские СМИ писали о возможном включении Навального в обмен заключенными. В российском МИДе назвали такие сообщения «спекуляцией».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

*  включен в список террористов и экстремистов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях