Навального* на год отправили в единое помещение камерного типа

Политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал он.

Навальный добавил, что ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Он отметил, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

26 сентября суд подтвердил законность приговора Алексея Навального по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора.

По словам адвокатов, осужденный останется в заключении до декабря 2038 года. Ранее приговор осудили ЕС, США и Британия, а американские СМИ писали о возможном включении Навального в обмен заключенными. В российском МИДе назвали такие сообщения «спекуляцией».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.