Президент РФ своим указом назначил судей в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил судей в новых российских регионах. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на шесть лет заместителем председателя Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР) назначен Вадим Васляев, заместителями председателя Верховного суда Луганской народной республики (ЛНР) — Елена Островская, Сергей Туренко. В Запорожье заместителем областного суда стал Дмитрий Шелудяков.

Кроме того, российский лидер объявил о нескольких назначениях в районных и гарнизонных военных судах всех новых субъектов.

27 сентября стало известно, что президент проведет встречу с избранными главами российских регионов в режиме видеосвязи. В программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин, сообщалось, что это будет не торжественный прием, а обсуждение «конкретных рабочих установок».

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.