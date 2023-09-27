Россияне ответили, людей с какими доходами можно назвать бедными

Треть (33%) россиян считают бедными людей, которые зарабатывают менее 50 тыс. рублей в месяц, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,9 тыс. человек, исследование проводилось на фоне внесения в Госдуму законопроекта об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей.

«Меньше 100 тыс. рублей на человека — это и так уже тяжело, что говорить про 50 тыс.», — сказал участник исследования.

Еще 14% ответили, что бедность применима к ежемесячным доходам менее 40 тыс. рублей, 32% считают 30 тыс. рублей порогом между бедностью и нормальным уровнем жизни. Оставшиеся 21% опрошенных считают, что бедность — это менее 20 тыс. в месяц на человека.

27 сентября сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается отменить налог на доходы физических лиц для тех граждан, чей месячный доход составляет меньше 30 тыс. рублей.

Эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (с 1 января текущего года МРОТ составил 16 242 руб. в месяц). В связи с этим депутаты от ЛДПР считают, что предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

Ранее стало известно, какая ежемесячная сумма нужна россиянам для счастья.