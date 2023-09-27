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Названы продукты для борьбы с усталостью

Диетолог Мухина: мед и корень женьшеня помогут в борьбе с усталостью

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Бороться с усталостью помогают адаптогены — продукты, которые содержат большое количество энергии. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. К примеру, к ним относятся мед, корень женьшеня, яйца и орехи, пояснила специалист.

«Ягоды — это тоже мощные адаптогены. Это может быть клюква, брусника, черника. Они содержат огромное количество антиоксидантов и витаминов, выводят токсины. Это замечательные аналоги такому суперфуду, как ягода годжи, которая тоже считается адаптогеном», — продолжила Мухина.

Кроме того, по ее словам, эффективно снимают усталость гречка, киноа и семена чиа.

«Гречка содержит огромное количество железа, много белка. Легко усваивается и дает энергию. Семена чиа содержат антиоксиданты, растительный белок в большом количестве. В киноа есть фолиевая кислота, цинк, кальций, фосфор», — заключила врач.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого перечислил продукты, наоборот, отнимающие энергию. К ним, по его словам, относятся жирное мясо, фастфуд и сладости.

Ранее ученые выяснили, что нужно есть на завтрак для поддержания энергии днем.

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