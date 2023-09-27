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В Крыму двух украинских граждан приговорили к колонии за шпионаж

В Крыму двух граждан Украины приговорили к 15 и 16 годам колонии за шпионаж

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Depositphotos

Верховный суд Республики Крым признал двух украинских граждан виновными в рамках дела о шпионаже, приговорив их к 15 и 16 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

«Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже», — указано в заявлении.

При этом представители суда подчеркнули, что Котову предстоит провести 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Петровский, в свою очередь, получил 16 лет и будет отправлен в аналогичное учреждение.

Согласно информации агентства, рассмотрение дела проходило в закрытом формате. Соответствующее решение было принято в связи с оглашением в ходе заседания данных, составляющих государственную тайну.

20 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Алтая, который отравил воду для мобилизованных военнослужащих. В ведомстве уточнили, что мужчина первым связался с представителями украинских властей и заявил о готовности поддержать украинскую армию. В качестве доказательства своих слов он подсыпал отравляющее вещество в воду, которую должны были предоставить призванным на службу россиянам.

Ранее в ДНР осудили женщину, опубликовавшую в социальных сетях военные сведения.

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