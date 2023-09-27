В Крыму двух украинских граждан приговорили к колонии за шпионаж

Верховный суд Республики Крым признал двух украинских граждан виновными в рамках дела о шпионаже, приговорив их к 15 и 16 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

«Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже», — указано в заявлении.

При этом представители суда подчеркнули, что Котову предстоит провести 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Петровский, в свою очередь, получил 16 лет и будет отправлен в аналогичное учреждение.

Согласно информации агентства, рассмотрение дела проходило в закрытом формате. Соответствующее решение было принято в связи с оглашением в ходе заседания данных, составляющих государственную тайну.

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