Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело против жительницы Казани за избиение детей

В Казани женщину подозревают в избиении своих детей

close
100%
Depositphotos

В Татарстане госпитализировали троих детей, которых избила мать. Об этом сообщает управление Следственного комитет РФ по региону.

Самому старшему ребенку – 12 лет, самому младшему – девять месяцев. Все девочки попали в больницу в удовлетворительном состоянии, но на коже у всех заметили травмы. Например, у средней и младшего заметны ссадины.

По данным СК РФ, полиция узнала об инциденте благодаря отцу, которому все рассказала старшая девочка. Во время произошедшего он находился на работе.

В отношении 32-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. На данный момент полиция выясняет подробности инцидента. По какой причине избили детей, на данный момент неизвестно.

Ранее в Новосибирске мужчина избил беременную женщину лопатой и топором.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях