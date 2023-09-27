СК возбудил дело против жительницы Казани за избиение детей

В Татарстане госпитализировали троих детей, которых избила мать. Об этом сообщает управление Следственного комитет РФ по региону.

Самому старшему ребенку – 12 лет, самому младшему – девять месяцев. Все девочки попали в больницу в удовлетворительном состоянии, но на коже у всех заметили травмы. Например, у средней и младшего заметны ссадины.

По данным СК РФ, полиция узнала об инциденте благодаря отцу, которому все рассказала старшая девочка. Во время произошедшего он находился на работе.

В отношении 32-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. На данный момент полиция выясняет подробности инцидента. По какой причине избили детей, на данный момент неизвестно.

Ранее в Новосибирске мужчина избил беременную женщину лопатой и топором.