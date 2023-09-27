Названы болезни, провоцирующие у человека раздражительность

Частая раздражительность у человека может говорить о скрытых заболеваниях. Так, к примеру, она может быть признаком болезней щитовидной железы, нервной системы или скрытой инфекции, сообщила «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Человек становится раздражительным, когда болеет, когда есть какие-то скрытые очаги инфекции. Причем иногда он даже не может понять, что с ним происходит. Но при обследовании мы можем увидеть, допустим, по крови признаки воспалительного процесса», – пояснила Романенко.

Что касается щитовидки, то вспыльчивым человек может стать как при ее сниженной функции – гипотиреозе, так и при повышенной – гипертиреозе.

Помимо этого, раздражительность может быть признаком проблем с нервной системой или быть причиной недосыпа и стресса.

По мнению экспертов сильная раздражительность и повышенная тревожность могут говорить о необходимости визита к психиатру.