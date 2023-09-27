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Следователи Челябинской области возбудили дело по факту похищения мигранта

Под Челябинском возбудили уголовное дело после похищения мигранта

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В следственном комитете обратили внимание на похищение мигранта и его избиение в лесу Челябинской области. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент в суд направлены ходатайства о том, чтобы заключить подозреваемых под стражу.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК России будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», — сообщается в публикации.

Уголовное дело возбудили после сообщения о том, что несколько жителей Челябинска вывезли уроженца Таджикистана в лес и начали избивать. Помимо этого, подозреваемые раздели мужчину, привязали его к дереву веревкой и начали избивать.

По словам подозреваемых, пострадавший якобы надругался над несовершеннолетней, но эта информация не подтвердилась.

Ранее в Австралии мужчина инсценировал свое похищение, чтобы скрыть измену от девушки.

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