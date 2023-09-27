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Москвичам рассказали, когда в регионе выпадет первый снег

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве может выпасть к 14 октября

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Pavel Golovkin/AP

Настоящая осень придет в Москву и Московскую область в октябре, в середине месяца возможно появление первого снега. Об этом kp.ru рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Гидрометцентр [России] ожидает, что в нашем регионе октябрь будет теплее обычного на 1,5-2 градуса. Осадков выпадет около нормы», — уточнила синоптик.

По ее словам, первый снег традиционно можно ожидать на Покров, 14 октября.

«Конечно, не каждый год у нас бывает Покров со снегом. Но в октябре дожди могут уже сменяться мокрым снегом», — заключила Позднякова.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине октября в Центральной России температура будет немного ниже нормы, местами может выпасть первый снег. При этом октябрь в среднем по температуре обещает быть на 0,5-1,0 градуса теплее своей климатической нормы, отметил он.

24 сентября в визит-центре природного парка «Ергаки» заявили, что в горах, расположенных на юге Красноярского края, выпал первый снег.

Ранее Гидрометцентр пообещал теплую погоду в ряде регионов России.

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