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Врач-диетолог назвал продукты, отнимающие энергию

Диетолог Арзамасцев: жирная пища, фастфуд и сахар отнимают энергию

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Человек из-за неправильного питания может терять энергию. Так, вредными для энергетического баланса считаются жирное мясо, фастфуд и сладости, отметил в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Силы забирают продукты, которые слишком сильно нагружают желудок и пищеварение, пояснил диетолог. Чтобы усвоить такую еду, кровоток централизируется вокруг желудка.

«Все силы организма направляются на переваривание этой пищи, и появляется усталость», – добавил Арзамасцев.

Несмотря на достаточно быстрое усвоение сахара и фастфуда, эти продукты все-таки также отнимают энергию. По словам диетолога, это связано с тем, что они дают организму только калории, и никаких полезных элементов. В этом случае организм тратит силы на переваривание «впустую».

Напомним, ученые выяснили, что для поддержания энергии на завтрак следует есть продукты с высоким содержанием белка и углеводов, а также пить кофе.

Ранее врачи также назвали лучшую диету для профилактики инфаркта – они порекомендовали включить в рацион жирную рыбу.

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