Путин высказался насчет трагедии в Ираке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу и правительству Ирака из-за трагедии на свадьбе в городе Хамдания, где в результате пожара погибли более 100 человек, в том числе молодожены — текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества», — указано в сообщении.

Путин обратился к президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду Судани с просьбой передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пострадавшим.

Ранее при пожаре на свадьбе в провинции Найнава, в районе Хамдания на севере Ирака погибли и пострадали более 450 человек.

Причиной пожара на свадьбе стал запуск фейерверков. Дом, откуда был осуществлен запуск, был построен из легковоспламеняющихся строительных материалов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.