Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин высказался насчет трагедии в Ираке

Путин выразил соболезнования народу Ирака из-за трагедии на свадьбе в Хамдании

close
100%
Abdullah Rashid/Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу и правительству Ирака из-за трагедии на свадьбе в городе Хамдания, где в результате пожара погибли более 100 человек, в том числе молодожены — текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества», — указано в сообщении.

Путин обратился к президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду Судани с просьбой передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пострадавшим.

Ранее при пожаре на свадьбе в провинции Найнава, в районе Хамдания на севере Ирака погибли и пострадали более 450 человек.

Причиной пожара на свадьбе стал запуск фейерверков. Дом, откуда был осуществлен запуск, был построен из легковоспламеняющихся строительных материалов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях