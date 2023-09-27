В Новосибирске мужчину подозревают в избиении беременной женщины лопатой и топором

В Новосибирске мужчину арестовали за то, что он держал на привязи беременную женщину и избивал ее. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Соответствующую меру пресечения избрали по ходатайству следователя. Мужчине предъявили обвинения по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел на Коломенской улице. По данным следствия, пьяный мужчина сначала избил беременную женщину в квартире, после чего отправился с ней в гараж. Там избивал различными предметами, например, лопатой и топором. Помимо этого, женщина находилась на привязи.

Ранее в Свердловской области у предпринимателя в гараже обнаружили более семи тысяч литров суррогатного алкоголя.