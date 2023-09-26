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Жертвами взрыва бензохранилища в Карабахе стали 125 человек

Минздрав Армении: не менее 125 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе

Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Нагорном Карабахе, сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, передает «Sputnik Армения».

«Тела 125 погибших перевезены из Нагорного Карабаха в Армению, их идентификация пока не начата», — сообщил министр.

Аванесян также сообщила, что 67 пострадавших от взрыва находятся в Национальном ожоговом центре Армении. Состояние здоровья большинства из них оценивается как крайне тяжелое и тяжелое.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы эвакуируют санитарной авиацией в медицинские профильные учреждения пострадавших от взрыва мирных жителей Нагорного Карабаха.

Взрыв произошел вблизи трассы Степанакерт – Аскеран, где местным жителям раздавали топливо для переезда в Армению. По данным «Sputnik Азербайджан», взорвался резервуар с бензином объемом примерно 100 тонн.

Ранее СК РФ назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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