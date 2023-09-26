ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У одной из женщин осколочное ранение головы. Она доставлена в больницу.
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Также поврежден частный жилой дом.
Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Грайворонском городском округе региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
По его словам, в районе села Санково был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
В этот же день Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали окраину поселка Задорожный Краснояружского района.
Кроме того, накануне ВСУ несколько раз в течение дня атаковали Белгородскую область. В результате обстрелов пять человек в регионе получили ранения. Гладков заверил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время все пациенты находятся у себя дома.
Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.