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Более 500 жителей Карабаха остаются в расположении российских миротворцев

МО РФ: бойцы Карабаха сдали системы ПВО, артиллерийские орудия и боеприпасы

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Irakli Gedenidze/Reuters

Более 500 мирных жителей Нагорного Карабаха остаются в расположении российского миротворческого контингента, сообщили в Минобороны РФ.

«В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка», — говорится в опубликованном отчете.

По информации министерства, вооруженные формирования Карабаха сдали восемь единиц бронетехники и семь автомобилей, четыре единицы средств противовоздушной обороны, 39 единиц орудий полевой артиллерии и около 507 тыс. боеприпасов.

Накануне в российском Минобороны рассказали, что в расположении российских миротворцев находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор, отметили в МО.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, миротворцы РФ узнали об «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе за минуты до ее начала.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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Война в Карабахе
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