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Запросивший помощь Турции контейнеровоз РФ отбуксировали в пролив Босфор

Береговая охрана Турции: сломанный контейнеровоз из РФ отбуксировали в Босфор

Следовавший в Россию из Турции контейнеровоз Ascalon, который запросил помощь у турецкой стороны из-за неполадки в двигателе, отбуксировали в пролив Босфор. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Источник обратил внимание, что экипаж плавсредства находится в норме.

Сухогруз Ascalon шел из Тузлы в Россию под флагом РФ. Судно запросило помощи в 02:30 в 35 милях от берега в Черном море. Корабль береговой охраны Турции добрался до Ascalon к утру, чтобы отбуксировать контейнеровоз на ближайшую ремонтную верфь.

7 сентября в Босфорском проливе сломался следовавший в Россию сухогруз USG Zurich, который имеет длину 166 метров и ходит под либерийским флагом. Незадолго до инцидента судно покинуло порт Тузлы.

17 сентября стало известно, что сухогруз из России New Legend столкнулся с контейнеровозом Elbsun у берегов Стамбула. Инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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