Мужчина скупил всю живую рыбу в магазине за $300 и выпустил в реку

Житель Сингапура потратил $300 и скупил всю живую рыбу в магазине, чтобы отпустить ее, пишет Mothership.

Как пишут местные СМИ, сингапурец пришел с купленной рыбой в местный парк и выпустил ее в реку. Сотрудники одного из магазинов рассказали, что незадолго до этого к ним заходил данный мужчина и приобрел 30 рыб.

«Я буддист и твердо верю, что такое освобождение рыбы может принести благословение. Когда мужчина выпускал ее, на его лице появилась счастливая улыбка», — рассказал очевидец.

Однако специалисты предупреждают: иногда возвращение рыбы или животных в дикую природу может только навредить им или окружающей среде. Также они могут угрожать местным видам и нарушить экологический баланс.

Сам мужчина не стал объяснять, почему он решился на этот поступок.

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