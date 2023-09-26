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В ДК Севастополя объяснили отказ пускать детей в бомбоубежище во время тревоги

Директор ДК Севастополя Богатырева сказала, что людей можно было укрыть в здании

Исполнительный директор севастопольского Дворца культуры (ДК) рыбаков Людмила Богатырева заявила, что в учреждении начали служебную проверку из-за действий сотрудника, не пустившего людей в бомбоубежище во время сигнала воздушной тревоги, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Она рассказала, что после объявления воздушной тревоги всех детей организованно спустили на первый этаж к выходу. Часть, которую у входа ожидали взрослые, вывели на улицу, остальных укрыли в убежище.

По словам Богатыревой, жителей соседних домов, которые попытались пройти в укрытие ДК, отправили в другое убежище. Также она сказала, что снявшая и распространившая видео инцидента женщина ранее работала в ДК, поэтому решила спрятаться там.

«Поэтому дежурный сказал, что для посетителей и сотрудников ДКР убежище рассчитано, остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны», — объяснила она.

Также Богатырева отметила, что сотрудник ДК мог растеряться, так как подобная ситуация возникла впервые. Она подчеркнула, что пустить в здание подошедших людей было можно.

«Но это ситуация, с которой мы сейчас разбираемся», — сказала директор.

26 сентября в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Как писал Telegram-канал Baza, во время воздушной тревоги в Севастополе «детей и посетителей Дворца культуры рыбаков выгнали на улицу», объяснив это тем, что укрытие используется якобы «только для сотрудников».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда взрослых с детьми выгнали из бомбоубежища во время воздушной тревоги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о гибели командующего ЧФ при атаке на Севастополь.

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