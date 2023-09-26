Транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с задержкой рейса Сочи – Москва

Южная транспортная прокуратура проведет проверку после новости о задержке самолета, следовавшего из Сочи в Москву. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В рамках мероприятий сотрудники прокуратуры проверят соблюдение прав пассажиров компанией-перевозчиком Nordwind.

«При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в публикации.

Ранее авиакомпания задержала рейс Сочи – Москва на более чем два часа. Пассажиры находились на борту, но самолет не поднимался в небо. Так как в салоне не работали кондиционеры, некоторым людям становилось плохо.

В последствии проблема с душным салоном была решена. Дополнительно пассажирам доставили воду. Официально о причинах произошедшего не сообщается.

Ранее у пассажира рейса Дубай – Москва украли восемь iPhone.