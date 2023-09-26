Синоптик назвал дату пика последнего тепла в Москве в сентябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале заявил, что последний пик тепла в Москве будет в конце сентября.

По его словам, в последние дни сентября температура в столице будет около 16-21°C. 29 сентября воздух прогреется до 19-24°C.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре в Москве прогнозируется относительно теплая погода. В первые пять дней нового месяца осадков и заморозков не будет, а воздух прогреется до 15-18 градусов тепла.

В последние дни в столице температура воздуха колеблется от 18 до 20 градусов, что является нормой для этого времени, отметила Позднякова. Однако сейчас, по ее словам, приближается более прохладная погода. Так, предстоящей ночью в Москве температура воздуха составит 7-9 градусов выше нуля, в области, возможно, будет еще прохладнее.

Днем во вторник и среду ожидается «умеренное тепло», температура воздуха будет варьироваться от +7 до +15 градусов, отметила метеоролог. Затем начнет снова теплеть.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.