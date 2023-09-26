Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Красноярская полиция выясняет, при каких обстоятельствах подросток получил ожог 90% тела

В Красноярском крае подросток получил ожог 90% тела, загоревшись на улице

close
100%
МВД 24' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД 24

Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах на улице в селе Туруханск загорелся подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 26 сентября. В полицию поступил звонок, что на улице Фестивальная находится юноша, у которого загорелась одежда. Очевидцам удалось своими силами потушить пламя, после чего подростка передали врачам. По предварительной информации, пострадавший получил ожоги 2-3 степени 90% кожных покровов.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье мужчина поджег свою бывшую девушку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях