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В Пермском крае разыскивают девушку, танцевавшую на мемориале павшим в годы ВОВ

В Прикамье ищут девушку, танцы которой на памятнике героям ВОВ попали на видео

Полиция устанавливает личность девушки, устроившей танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в селе Карагай. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Видео, вызвавшее негативную реакцию пользователей, 25 сентября опубликовал Telegram-канал «Пермь с огоньком». 26 сентября правоохранители, как пишет источник, начали проверку по факту произошедшего в кадре.

«Ранее в отдел полиции по данному факту сообщений и обращений не поступало. В настоящее время по информации, размещенной в сети интернет, проводится проверка», — отметили в полиции.

Уже известно, что инцидент произошел в Карагайском муниципальном округе, личность гражданки, забравшейся на мемориал ради танцев, пока не установлена.

Ранее в Киеве задержали двух женщин за танцы на захоронениях военных.

До этого во Владивостоке неизвестные осквернили захоронения участников СВО на «Морском» кладбище города.

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