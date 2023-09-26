В Самарской области экс-сотрудниц банка подозревают в хищении 114 млн рублей у клиентов

В Самарской области прокуратура утвердила обвинения против двух бывших сотрудниц банка. Об этом сообщает «ВолгаНьюс».

По версии следствия, начиная с апреля 2014 года они похищали деньги у банка. Женщины снимали деньги со счетов граждан и оформляли фиктивные кредиты на людей. За шесть лет таким образом они смогли получить 114 млн рублей. От деятельности женщин пострадали 90 клиентов организации.

В рамках следствия правоохранители арестовали недвижимость и транспорт фигуранток на сумму более пяти миллионов рублей. Во время следственных мероприятий одна из предполагаемых злоумышленниц заявила, что будет сотрудничать со следствием. Далее их дело направят в суд.

Ранее в Ленобласти судья взяла несколько кредитов на пять миллионов рублей и отдала их мошенникам.