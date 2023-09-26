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Врачи раскрыли неожиданную пользу горького шоколада для здоровья пожилых

Диетолог Мухина: шоколад понижает холестерин и поддерживает работу мозга

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Depositphotos

Горький шоколад оказался полезным продуктом для пожилых людей – он может стабилизировать уровень холестерина в крови, а также поддержать работу мозга, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, в лакомстве содержится масса полезных микроэлементов.

«Если пожилые люди имеют повышенный уровень холестерина, то горький шоколад будет как раз стабилизировать его и участвовать в профилактике инфарктов, инсультов, атеросклероза», – пояснила эксперт, добавив, что шоколад богат витаминами группы В, магнием, кальцием, калием и железом.

На клетки мозга горький шоколад действует за счет большого содержания теобромина – полезного антиоксиданта. Он стимулирует мозг, улучшает когнитивные, интеллектуальные функции, что особенно важно для пожилых жителей.

Есть горький шоколад нужно умеренно, а из-за содержания кофеина рекомендуется отказаться от сладости в вечернее время. Пожилым следует съедать не более одного квадратика горького шоколада в день, заключила диетолог.

Напомним, эксперты также включили горький шоколад в список продуктов, способных помочь в борьбе с осенней депрессией.

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