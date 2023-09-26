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В Петербурге задержали вооруженных иностранцев, пытавшихся познакомиться с девушкой

В Петербурге мужчина угрожал ножом 20-летней девушке за отказ познакомиться

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Росгвардия по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом девушке, которая отказала ему в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал Росгвардии города.

25 сентября 20-летняя девушка обратилась в полицию, столкнувшись на Замшиной улице с вооруженным мужчиной. Незнакомец стал угрожать местной жительнице после того, как она отказалась знакомиться с ним. Затем, по словам пострадавшей, неизвестный скрылся на автомобиле Volkswagen Golf.

Вскоре росгвардейцы в рамках объявленного плана «Перехват» остановили машину с 24-летними уроженцами Средней Азии, работающими в Калининском районе. Выяснилось, что один из них действительно угрожал ножом потерпевшей.

В салоне машины силовики нашли игрушечный пистолет, у одного из задержанных обнаружился и был изъят складной нож. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее на Урале поймали треш-блогера, пристававшего к пожилым женщинам и плевавшего в них.

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