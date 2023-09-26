Сентябрь в Москве в этом году побил сразу два рекорда

Сентябрь 2023 года в Москве был дважды признан рекордсменом за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся 144 года, он стал самым сухим и самым жарким. Об этом сообщает kp.ru.

По данным синоптиков Московского метеобюро, средняя температура воздуха в начале этой осени была на 3 градуса теплее климатической нормы. Предыдущий рекорд был поставлен в сентябре 1938 года, тогда показатель был превышен на 2,9 градуса. Кроме того, в этом сентябре практически не было дождей — в столице зафиксировали только 7 мм осадков при норме 66 мм. Прежний рекорд в 7,9 мм держался с 1882 года.

В газете уточнили, что этот месяц был аномально сухим и в других регионах Европейской части России. Так, в Ярославле их выпало 11 мм, во Владимире и Смоленске — 20 мм, в Курске — 1 мм.

Метеоролог Татьяна Позднякова до этого говорила, что в октябре в Москве прогнозируется относительно теплая погода. В первые пять дней нового месяца осадков и заморозков не будет, а воздух прогреется до +15...+18 °C тепла.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Москве подходит к концу.