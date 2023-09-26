Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Покупатель онлайн-курса имеет право вернуть за него деньги, если обучение оказалось неэффективным. Претензию сначала нужно направлять автору курса, а если это не помогло, то следует обращаться в суд, объяснила «Москве 24» юрист Алла Георгиева.

Смело требовать возврат средств можно при таких недостатках онлайн-обучения, как изменение графика занятий, отсутствие обратной связи, домашних заданий и доступа к обучающим материалам, отметила юрист. Причем возможность разрыва договора и возвращения средств лучше предусмотреть на моменте его подписания – документ должен содержать условия расторжения в одностороннем порядке.

На претензию автор курса должен ответить в течение десяти дней, в противном случае можно идти в суд. В этом случае ответчик должен будет не только вернуть уплаченные средства, но также возместить неустойку, судебные издержки и компенсировать моральный вред.

Если учащийся не смог прослушать курс, он также имеет право на возврат средств или запись на другой аналогичный курс. В этом случае в претензии он должен указать, что не принимал участия в уроках по болезни или отсутствия технической возможности.

Однако есть случаи, когда вернуть средства за курс невозможно. К примеру, если программа соответствовала заявленной, но просто не понравилась учащимся, то речь идет о его субъективном мнении. Доказать что-либо в такой ситуации почти невозможно, отметила Георгиева.

Напомним, Верховный суд России ранее разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые слушатель решил бросить даже в том случае, если такие условия не прописаны в договоре.

Ранее также сообщалось, что в этом году у россиян самыми популярными стали курсы по программированию.