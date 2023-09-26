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В Екатеринбурге воспитатели детского сада не заметили пропажу двухлетнего ребенка

В Екатеринбурге двухлетний ребенок убежал из детского сада

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В Екатеринбурге мать обратилась в прокуратуру после того, как ее двухлетний ребенок сбежал из детского сада. Об этом сообщает «Вечерние ведомости».

Инцидент произошел в поселке Горный щит. Педагоги находились недалеко от воспитанника, но не заметили, как он ушел из своей группы, спустился по лестнице и вышел через открытую дверь на улице. На данный момент неизвестно, где на момент побега был охранник.

Спустя некоторое время он появился на территории другого детского сада. Воспитанника соседнего учреждения заметил охранник.

После инцидента и заявления матери ребенка, прокуратура организовала проверку. При необходимости ведомство примет меры реагирования.

Ранее на Урале восьмилетний мальчик сбежал из дома, потому что не хотел вступать в брак.

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