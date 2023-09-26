Врач рассказала, какие продукты придадут сил пожилым людям

Добавление в рацион пожилых людей некоторых продуктов, в том числе, круп и овощей, придаст им сил. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Сил придают овощи, в которых много сложных углеводов. При этом они дают энергию не на короткий период, а на достаточно продолжительное время», — уточнила специалист.

По ее словам, для этого можно употреблять болгарский перец, шпинат, огурцы и кабачок и сочетать их с источниками полноценного белка: мясом, птицей или рыбой. Помимо этого, можно сочетать их с крупами, например гречкой и овсянкой.

«Там не только много полезных для кишечника пищевых волокон, но и сложные углеводы, белок растительного происхождения и достаточное количество минеральных веществ, которые позволяют человеку получить необходимое количество энергии на день», — отметила Королева.

При этом врач советует отказаться от быстрых углеводов, потому что они дают энергию только на ближайшие полчаса. При регулярном употреблении такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена, предупредила специалист.

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