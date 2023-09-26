В России отпразднуют первую годовщину вхождения новых регионов в состав страны

Россия обязательно планирует отмечать первую годовщину вхождения в состав страны четырех новых регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Это обязательно будет отмечаться», — пояснил Песков.

В настоящий момент не определено, планирует ли участвовать в торжествах Владимир Путин, добавил Песков.

«Что касается графика президента, пока он окончательно не сформирован, на эту тему пока ничего не могу сказать», — резюмировал он.

До этого Песков заявил, что выборы в новых регионах прошли полностью в правовом поле. В 2023 году Единый день голосования (ЕДГ) прошел 10 сентября. В субъектах России выбирали губернаторов и депутатов.

В сентябре прошлого года четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли в состав России по итогам референдумов. С 20 октября прошлого года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в МИД объяснили призывы Киева не признавать легитимность выборов в новых территориях РФ.