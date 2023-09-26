Врач назвала простые привычки, которые помогут снизить уровень холестерина

Вредные привычки, неправильное питание и гиподинамия часто становятся причинами нарушения баланса холестерина и его фракций в крови. О том, как его нормализовать, RuNews24 рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

По ее словам, для этого нужно скорректировать свой образ жизни. Прежде всего — разнообразно и сбалансированно питаться. Эксперт советует добавлять в каждый прием пищи фрукты или овощи. Помимо этого, важно больше двигаться, например, гулять на свежем воздухе, а также внедрить в свою жизнь привычку заниматься спортом.

Бурдакова также порекомендовала постараться исключить из своей жизни курение и употребление алкоголя. Эти простые правила в комплексе помогут человеку нормализовать уровень холестерина в организме, заключила она.

Ученые из Сиднейского университета до этого выяснили, что вегетарианская диета может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ показал, что у людей, которые придерживались такой диеты в течение шести месяцев, наблюдалось снижение уровня холестерина, сахара в крови и массы тела.

Ранее сообщалось, что ученые создали первый в мире препарат, снижающий холестерин.