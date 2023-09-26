Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвала простые привычки, которые помогут снизить уровень холестерина

Врач Бурдакова: корректировка питания поможет снизить уровень холестерина

close
100%
Freepik.com

Вредные привычки, неправильное питание и гиподинамия часто становятся причинами нарушения баланса холестерина и его фракций в крови. О том, как его нормализовать, RuNews24 рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

По ее словам, для этого нужно скорректировать свой образ жизни. Прежде всего — разнообразно и сбалансированно питаться. Эксперт советует добавлять в каждый прием пищи фрукты или овощи. Помимо этого, важно больше двигаться, например, гулять на свежем воздухе, а также внедрить в свою жизнь привычку заниматься спортом.

Бурдакова также порекомендовала постараться исключить из своей жизни курение и употребление алкоголя. Эти простые правила в комплексе помогут человеку нормализовать уровень холестерина в организме, заключила она.

Ученые из Сиднейского университета до этого выяснили, что вегетарианская диета может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ показал, что у людей, которые придерживались такой диеты в течение шести месяцев, наблюдалось снижение уровня холестерина, сахара в крови и массы тела.

Ранее сообщалось, что ученые создали первый в мире препарат, снижающий холестерин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях