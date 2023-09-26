Пассажирам самолета вернули $1300 из-за пукающей собаки

Пассажирам самолета вернули деньги за билет из-за пукающей собаки, пишет Independent.

Как рассказали Гилл и Уоррен Пресс, летевшие из Парижа в Новую Зеландию рейсом компании Singapore Airlines, собака принадлежала другому пассажиру, который использовал ее в качестве животного эмоциональной поддержки.

«Я услышала какое-то тяжелое фырканье, посмотрела вниз и увидела там собаку», — вспоминает женщина.

По словам пары, собака не только громко дышала, но и портила воздух в течение полета. Гилл и Уоррен рассказали об этом бортпроводникам, однако их не стали пересаживать, потому что в салоне не оказалось свободных мест.

«Отправить собаку в проход они тоже не могли, потому что постоянно возили тележки, обслуживая пассажиров», — добавила Гилл.

Уоррену и его спутнице предложили туристические ваучеры на $116, но пара потребовала вернуть деньги за билет. Авиакомпания пошла навстречу клиентам и выполнила требования.

«Приносим извинения за этот опыт», — говорится в заявлении.

Позже Гилл и Уоррен сообщили, что отдадут эти деньги на благотворительность.

Ранее самолет со 100 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за болезни пилота.