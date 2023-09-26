В Баку заявили о готовности принять раненых из Степанакерта

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Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что больницы готовы принять пострадавших из Степанакерта, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Со вчерашнего дня больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов Азербайджана выступили за прием значительного числа пациентов из Ханкенди, и эти больницы были усилены дополнительным медицинским персоналом», — заявил Гаджиев.

Он добавил, что Азербайджан готов дать коридор для Международного Красного Креста для медицинской эвакуации. 25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению.

Ранее в минздраве Нагорного Карабаха назвали число жертв взрыва в бензохранилище.

Как рассказали в министерстве, в медучреждения после взрыва были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.