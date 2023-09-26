В Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в прошлом году ракеты

Польские следователи установили, что упавшая на территории республики 15 ноября 2022 года ракета была украинской. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

В статье говорится, что несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая, как отмечается, пока не предоставила Польше никаких материалов, следователи сделали собственные выводы о ее причинах. Их мнение «категорично и исключает» возможность того, что ракета, которая упала на сушилку в бывшем совхозе вечером 15 ноября прошлого года и взорвалась, могла быть выпущена из России.

«Действительно, мы получили заключение, но в силу его конфиденциального характера не разглашаем его содержание», — сказал газете пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский. По его словам, на нынешнем этапе расследования доказательственная деятельность в стране исчерпана. Польская сторона отправила заявку на юридическую помощь на Украину и ждет ответа, подчеркнул он.

По данным Rzeczpospolita, упавшая ракета серии 5В55 была выпущена из системы С-300, и прокуратура страны знает, с какого места на Украине она была запущена.

Ранее польский полковник Михал Марчиняк заявлял, что польская армия придерживается позиции, что падение ракеты ПВО Украины на территории Польши было несчастным случаем.

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