Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в прошлом году ракеты

Rzeczpospolita: польское следствие признало украинской упавшую в 2022 году ракету

close
100%
wolski_jaros/Twitter

Польские следователи установили, что упавшая на территории республики 15 ноября 2022 года ракета была украинской. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

В статье говорится, что несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая, как отмечается, пока не предоставила Польше никаких материалов, следователи сделали собственные выводы о ее причинах. Их мнение «категорично и исключает» возможность того, что ракета, которая упала на сушилку в бывшем совхозе вечером 15 ноября прошлого года и взорвалась, могла быть выпущена из России.

«Действительно, мы получили заключение, но в силу его конфиденциального характера не разглашаем его содержание», — сказал газете пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский. По его словам, на нынешнем этапе расследования доказательственная деятельность в стране исчерпана. Польская сторона отправила заявку на юридическую помощь на Украину и ждет ответа, подчеркнул он.

По данным Rzeczpospolita, упавшая ракета серии 5В55 была выпущена из системы С-300, и прокуратура страны знает, с какого места на Украине она была запущена.

Ранее польский полковник Михал Марчиняк заявлял, что польская армия придерживается позиции, что падение ракеты ПВО Украины на территории Польши было несчастным случаем.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях