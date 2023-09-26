На Украине вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, тревога была объявлена в 6:13 мск в Николаевской области, а затем распространилась на другие области.

Также тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

До этого в Одесской области произошли взрывы после того, как в украинском регионе была объявлена воздушная тревога.

25 сентября стало известно, что морской вокзал в Одессе фактически уничтожен после серии ночных взрывов, сообщили ВСУ. В гостинице поблизости произошел пожар, повреждены зернохранилище и склады. На Украине утверждают, что Одесскую область атаковали дроны и сверхзвуковые ракеты.

В ночь на 25 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в западных регионах страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.